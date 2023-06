"Nessuno cambiamento per quanto riguarda Theo Hernandez. Nessuna trattativa concreta, il terzino vuole rimanere al Milan la prossima stagione". Un sospiro di solliveo per i tifosi rossoneri? Theo Hernandez è uno dei big della squadra di Pioli e sarebbe veramente difficile da sostituire. LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, possibile sfida con la Juventus per un prospetto