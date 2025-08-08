Calciomercato Milan, Romano su Athekame: “Trattativa in chiusura”

Pianeta Milan
Calciomercato Milan, terzino destro. Secondo Fabrizio Romano, la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame è ai dettagli
Il calciomercato del Milan è nel vivo. L'intenzione della dirigenza sembra sia quella di completare la rosa da mettere a disposizione di Allegri quanto prima, magari già per l'esordio ufficiale con il Bari. Dopo la chiusura dell'affare Jashari, i dirigenti stanno spingendo per provare a chiudere la trattativa per il terzino destro dello Young Boys, Zachary Athekame. In merito, ha dato un aggiornamento tramite il suo profilo X Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.

Il testo del post recita: "Zachary Athekame ha chiesto al presidente dello Young Boys di andare al Milan, come suo desiderio. L'affare tra i due club è in chiusura per una cifra leggermente inferiore ai 10 milioni di euro, con i dettagli da definire. Ci siamo quasi".

Una volta ufficializzato l'acquisto del terzino destro classe 2004, al Milan mancherà un ultimo tassello per completare l'organico, quello del centravanti da affiancare a Santiago Gimenez.

