Calciomercato Milan, Romano su Athekame: “Trattativa in chiusura”

Il calciomercato del Milan è nel vivo. L'intenzione della dirigenza sembra sia quella di completare la rosa da mettere a disposizione di Allegri quanto prima, magari già per l'esordio ufficiale con il Bari. Dopo la chiusura dell'affare Jashari, i dirigenti stanno spingendo per provare a chiudere la trattativa per il terzino destro dello Young Boys, Zachary Athekame. In merito, ha dato un aggiornamento tramite il suo profilo X Fabrizio Romano, esperto di calciomercato.