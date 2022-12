Calciomercato Milan – Romano: “In chiusura l’affare Sportiello”

La necessità di cercare qualcuno che sostituisca Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante , entrambi al passo d'addio a giugno, ha spinto Paolo Maldini e Frederic Massara a guardarsi intorno. Tra tutti i candidati la scelta sembra essere ricaduta su Marco Sportiello , che ha sempre risposto ottimamente quando chiamato in causa con l' Atalanta .

Milan, le parole di Fabrizio Romano sull'affare Sportiello

"Il Milan è vicino a completare l'acquisto di Marco Sportiello come nuovo portiere di riserva da free agent per la prossima stagione. L'affare sarebbe valido a partire dal 1 giugno. Sportiello arriverà dall'Atalanta per sostituire Tatarusanu, mentre Maignan resta il primo portiere".