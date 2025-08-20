Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano: “Okafor in viaggio per l’Inghilterra”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Romano: “Okafor in viaggio per l’Inghilterra”

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, riporta che Okafor è in viaggio per l'Inghilterra. È fatta per il suo passaggio dal Milan al Leeds
Redazione PM

Il Milan ha chiuso la trattativa con il Leeds per la cessione di Noah Okafor. Si tratta dell'ennesima operazione in uscita completata dal direttore sportivo Igli Tare durante questo calciomercato estivo. Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - riporta che il giocatore svizzero è in viaggio per l'Inghilterra, pronto per firmare per 4 anni con il Leeds. Lo ha annunciato via X.

Calciomercato Milan, è quasi fatta per Okafor al Leeds

—  

Ecco il testo del post: "Noah Okafor, in viaggio per l'Inghilterra dovendo firmare come nuovo giocatore del Leeds più tardi nella giornata di oggi! Contratto di 4 anni con opzione per un prolungamento, cifra del trasferimento attorno ai 20 milioni di euro per il Milan".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, scatto dei rossoneri per Hojlund: può arrivare così >>>

L'operazione sta quindi per completarsi. Okafor è pronto a sbarcare in Premier League con la maglia del Leeds United. Dopo aver passato gli ultimi sei mesi in prestito al Napoli, lo svizzero cambia aria e lo fa a titolo definitivo. Si tratta di un'altra ottima plusvalenza per le casse rossonere.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA