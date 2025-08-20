Calciomercato Milan, Romano: “Okafor in viaggio per l’Inghilterra”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, riporta che Okafor è in viaggio per l'Inghilterra. È fatta per il suo passaggio dal Milan al Leeds
Il Milan ha chiuso la trattativa con il Leeds per la cessione di Noah Okafor. Si tratta dell'ennesima operazione in uscita completata dal direttore sportivo Igli Tare durante questo calciomercato estivo. Fabrizio Romano - esperto di calciomercato - riporta che il giocatore svizzero è in viaggio per l'Inghilterra, pronto per firmare per 4 anni con il Leeds. Lo ha annunciato via X.
Ecco il testo del post: "Noah Okafor, in viaggio per l'Inghilterra dovendo firmare come nuovo giocatore del Leeds più tardi nella giornata di oggi! Contratto di 4 anni con opzione per un prolungamento, cifra del trasferimento attorno ai 20 milioni di euro per il Milan".