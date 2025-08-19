Calciomercato Milan, Romano: “Okafor al Leeds, visite mediche in 24 ore”

"Noah Okafor al Leeds United, ci siamo! Accordo fatto, come rivelato ieri sera, per una cifra superiore ai 20 milioni di euro con il Milan - ha scritto Romano in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.
"Okafor è pronto a firmare un contratto quadriennale con opzione per la stagione successiva, pronto per il trasferimento in Premier League dopo le chiamate di Daniel Farke. Il viaggio per le visite mediche è programmato nel giro delle prossime 24 ore".
Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri dopo 18 mesi complessivi di militanza. Con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.
