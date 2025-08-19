Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Romano: “Okafor al Leeds, visite mediche in 24 ore”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Romano: “Okafor al Leeds, visite mediche in 24 ore”

Noah Okafor AC Milan Milan-Bari 2-0 Coppa Italia 2025-2026
Noah Okafor lascia il Milan dopo 18 mesi complessivi di militanza rossonera per trasferirsi al Leeds United in questo calciomercato estivo
Daniele Triolo Redattore 

Manca, di fatto, soltanto l'ufficialità per il trasferimento di Noah Okafor dal Milan al Leeds United in questa sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Milan, venduto Okafor: va al Leeds di Farke

—  

La conferma sull'imminente cessione dell'attaccante svizzero, classe 2000, che era rientrato in estate a Milanello dopo gli ultimi mesi trascorsi in prestito al Napoli, arriva da Fabrizio Romano, giornalista sportivo esperto del settore.

LEGGI ANCHE

"Noah Okafor al Leeds United, ci siamo! Accordo fatto, come rivelato ieri sera, per una cifra superiore ai 20 milioni di euro con il Milan - ha scritto Romano in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Okafor è pronto a firmare un contratto quadriennale con opzione per la stagione successiva, pronto per il trasferimento in Premier League dopo le chiamate di Daniel Farke. Il viaggio per le visite mediche è programmato nel giro delle prossime 24 ore".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si punta su Vlahovic? Schira: "Il giocatore ..." >>>

Okafor, che il Milan aveva prelevato per 15,5 milioni di euro dal RB Salisburgo nel calciomercato estivo 2023, lascia dunque i rossoneri dopo 18 mesi complessivi di militanza. Con uno 'score' di 54 partite disputate, 7 gol segnati e 5 assist forniti.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA