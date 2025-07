Calciomercato Milan, Romano non ha dubbi: il preferito è Doué, ma…

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il noto esperto di mercato è sicuro: Guela Doué è il preferito del Milan per la fascia destra. Nonostante il forte apprezzamento per il terzino classe 2002, il prezzo richiesto dallo Strasburgo è ancora molto elevato e il Milan, al momento, non ha intenzione di investire una cifra importante nel ruolo.