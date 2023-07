Calciomercato Milan – Romano, Moretto e Schira: “Danjuma all’Everton”

Non arrivano buone notizie di calciomercato per il Milan sul fronte Arnaut Danjuma . Il Diavolo, infatti, avrebbe voluto prendere l'attaccante olandese di origini nigeriane, classe 1997 , in prestito con diritto di riscatto dal Villarreal ma, a quanto sembra, l'affare non si farà.

Il giocatore, infatti, come riferito in mattinata dal quotidiano sportivo spagnolo 'AS', avrebbe deciso di tornare in Premier League, dove ha già indossato le maglie di Bournemouth e Tottenham, per vestire la maglia dell'Everton. Arrivano, in tal senso, conferme importanti sull'operazione, più precisamente dai colleghi Fabrizio Romano, Matteo Moretto e Nicolò Schira, esperti di mercato.