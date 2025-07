Calciomercato Milan, Romano: “Morata-Como, la formula dell’affare”

Sbarcato a Milano l'estate scorsa, l'avventura rossonera di Morata non è stata brillante né troppo fortunata. Il suo bottino si è fermato a 6 reti e 2 assist in 25 presenze totali. Tra queste, le due partite che hanno sancito la vittoria della Supercoppa Italiana. L'arrivo di Conceicao in panchina e di Gimenez nel reparto d'attacco hanno creato le condizioni per la sua partenza in prestito, direzione Galatasaray.