Calciomercato Milan – Romano: “Leao potrebbe lasciare in estate”

Romano: "Leao potrebbe lasciare il Milan a fronte di una grande offerta"

"Che il PSG faccia un'offerta che soddisfi le aspettative del Milan per Rafa Leao sarebbe una pura ipotesi e non lo farei mai... Leao ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, vediamo se i club proveranno ad avvicinarsi a quella cifra di aprire la trattativa con il Milan ma finora non è successo nulla. Questo tipo di accordi entra in fasi importanti intorno a maggio/giugno, mai a febbraio o marzo. Posso anche garantire che Leao non vuole distrazioni fino alla fine di questa stagione e anche i tifosi “social” che chiedono la sua cessione dopo la prestazione contro il Rennes in Europa League non sono tutti tifosi".