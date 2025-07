Calciomercato Milan, Romano: “Jashari? Serve cautela. Contatti costanti”

Calciomercato Milan, continua il lavoro di Igli Tare: il direttore sportivo rossonero non è partito con la squadra per lavorare alacremente sul mercato. Tante possibili uscite si starebbero chiudendo in questo ore, ma il ds del Diavolo lavorerebbe anche per quanto riguarda i possibili acquisti per il Diavolo. Ecco le ultime novità.