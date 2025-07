Calciomercato Milan, Romano: “A breve l’ok del Galatasaray per Morata”

Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il noto esperto di mercato ha parlato dell’intreccio tra Milan, Galatasaray e Como . I due club lombardi sono in attesa dell’ok finale da parte del club turco per liberare l'attaccante spagnolo di proprietà del Milan, Alvaro Morata , che verrebbe poi girato in prestito al Como. Il via libera del Galatasaray è atteso nelle prossime ore, anche alla luce dell’acquisto di Victor Osimhen dal Napoli .

È questione di ore per il ritorno di Alvaro Morata in Italia: l’attaccante spagnolo rientrerà dal prestito, ma sarà immediatamente girato in prestito al Como. Ecco le parole dell’esperto di mercato Fabrizio Romano: "Como e Milan aspettano l’ok finale del Galatasaray per Alvaro Morata. Quindi aspettiamo quel passaggio formale per il ritorno di Morata in Italia, con il Milan pronto a girarlo in prestito con riscatto al Como, che lo riscatterà poi l’anno prossimo." I Lariani avranno la possibilità di riscattarlo entro giugno 2026, con una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.