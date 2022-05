Calciomercato Milan – Romagnoli, ritorno al futuro: valuta il rinnovo

Alessio Romagnoli potrebbe restare al Milan nel calciomercato estivo. Offerta della Lazio inferiore alle attese, adesso potrebbe rinnovare

Daniele Triolo

Il futuro di Alessio Romagnoli è tutto da scrivere. Sembrava che dovesse lasciare il Milan nel calciomercato estivo, ma potrebbe non essere così. Ne ha parlato 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Il difensore centrale e capitano rossonero, scivolato dietro Pierre Kalulu nelle gerarchie del tecnico milanista Stefano Pioli, teoricamente sarebbe libero dal prossimo 1° luglio.

Romagnoli, infatti, non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Milan il 30 giugno poiché il calciomercato estivo avrebbe dovuto portarlo alla Lazio, squadra per la quale ha sempre fatto il tifo, a parametro zero. Quello che, però, sembrava scontato fino a qualche settimana fa, adesso potrebbe non esserlo più secondo il quotidiano torinese.

In base a quanto filtra, infatti, l'offerta del club di Claudio Lotito a Romagnoli è addirittura più bassa di quanto proposto dal Milan al suo capitano per il rinnovo del contratto, ovvero 2,8 milioni di euro netti a stagione più bonus, la metà di quanto attualmente percepito dal centrale ex Roma e Sampdoria.

Quest'offerta dei biancocelesti avrebbe frenato Romagnoli, al quale, ad ogni modo, non dispiacerebbe una permanenza al Milan, nel prendere la strada della Capitale. Lui, in fin dei conti, a Milano si trova bene: ci vive da sette anni, si è integrato, stabilizzato e ci resterebbe volentieri.

Chiaramente, dal punto di vista tecnico, restando al Milan nel calciomercato estivo Romagnoli rischierebbe di non essere titolare. Rinnovando con il Diavolo, accetterebbe, di fatto, un ruolo di seconda linea. A maggior ragione nel caso in cui, come sembra, il Milan mettesse sotto contratto l'olandese Sven Botman.

Una decisione cruciale, dunque, attende Romagnoli, il quale, in caso di conferma in rossonero, dovrebbe essere pronto a giocarsi il posto in squadra con gli altri difensori: Simon Kjær, Fikayo Tomori, Kalulu e, per l'appunto, la new entry Botman. Milan, per l'esterno offensivo si guarda in Premier: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI