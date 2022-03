Calciomercato Milan – Romagnoli si svincola: il cuore dirà Lazio

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo. Per lui pronto un contratto di 5 anni con la 'sua' Lazio

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a parametro zero nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Ormai, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, non è più un mistero. Così come non è un mistero che sul difensore e capitano rossonero, classe 1995, sia in forte pressing la Lazio del Presidente Claudio Lotito.

Il club romano deve fare i conti con le ristrettezze di un bilancio gravato dalla crisi legata alla pandemia da CoVid, che ha generato una serie di mancati introiti. Ecco perché, per la Lazio, l'opportunità di prendere un difensore del calibro del numero 13 rossonero a costo zero è una di quelle da non lasciarsi assolutamente sfuggire.

I contatti tra Romagnoli, in uscita dal Milan nel prossimo calciomercato, e la Lazio sono iniziati già da alcune settimane. La trattativa, ha evidenziato la 'rosea', è favorita al fatto che la squadra del cuore di Romagnoli sia, per l'appunto, quella biancoceleste, nonostante, in gioventù, fosse cresciuto nel settore giovanile della Roma.

La Lazio, che deve rimpiazzare Luiz Felipe (ha già un accordo con il Betis) punta Romagnoli, richiesto fortemente anche dal tecnico Maurizio Sarri. Il club di Lotito e l'entourage del giocatore hanno iniziato a discutere di cifre e durata del contratto. L'accordo non è lontanissimo: si sta ragionando su un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2027, da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Serviranno, però, altri incontri per definire l'intesa nei dettagli. Preoccupa, infatti, per 'La Gazzetta dello Sport', la richiesta di commissioni che avanzerà l'agente di Romagnoli. Il quale, come noto, è Mino Raiola. Considerando come l'agente 'sposti' gratis Romagnoli dal Milan, le commissioni non saranno bassissime. La Lazio, però, vuole stringere i tempi e presto avrà nuovi contatti con il suo entourage: vuole evitare l'inserimento della Juventus. Attacco, Maldini torna su un vecchio pallino: le ultime news di mercato >>>

