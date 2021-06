Calciomercato Milan – Romagnoli rientra nei piani: va discusso il rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022

Daniele Triolo

In casa Milan tiene banco, in questo periodo, il calciomercato. Sono molti i 'rumors', in tal senso, per Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero il cui contratto con il club di Via Aldo Rossi scadrà il prossimo 30 giugno 2022. La sua posizione, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, andrà discussa presto.

La prossima stagione di Romagnoli, infatti, sarà anche l'ultima prima della scadenza del contratto. Pertanto ci si trova, adesso, davanti ad un bivio importante: affrontare con il suo agente, Mino Raiola, i negoziati per il rinnovo dell'accordo. Oppure, in caso contrario, valutare una cessione già in questa estate di mercato.

Secondo la 'rosea' i piani del Milan sono piuttosto chiari: i rossoneri vogliono presentarsi ai nastri di partenza di Serie A e Champions League con tre difensori centrali di assoluto livello. Uno è Simon Kjaer, l'altro è Fikayo Tomori (che sarà riscattato in questi giorni dal Chelsea), l'ultimo è proprio Romagnoli.

Ecco perché l'appuntamento per trattare l'eventuale rinnovo del contratto del capitano non potrà essere rinviato troppo a lungo. Qualora l'operazione andasse in porto, il Milan avrebbe centrato un duplice obiettivo: affacciarsi alla prossima, impegnativa stagione con un pezzo importante della rosa non più in scadenza ed avere una difesa di altissimo livello. Milan, Giroud ad un passo: cifre e dettagli dell'operazione >>>