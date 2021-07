Calciomercato Milan – Romagnoli resterà, ma sul rinnovo… | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: sempre incerto il futuro di Alessio Romagnoli. Il suo contatto è in scadenza nel 2022

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul futuro di Alessio Romagnoli con il Milan. Il contratto del difensore è in scadenza nel 2022, ma la sensazione è che non ci sarà alcun prolungamento. L'ex Sampdoria cercherà di "difendere" il proprio ingaggio o possibilmente aumentarlo, ma il Milan non sembra intenzionato a investire su di lui. L'obiettivo è sempre quello di ridurre i costi. Per questo è possibile che Romagnoli vada in scadenza nel 2022 senza rinnovo ma senza neanche una cessione quest'estate.