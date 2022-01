Calciomercato Milan – Romagnoli, presto nuovo contatto tra le parti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: ancora in stand by il rinnovo di Alessio Romagnoli. Presto nuovo incontro tra le parti

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sul calciomercato del Milan e sul rinnovo di Alessio Romagnoli. Il contratto del difensore scade il 30 giugno prossimo, ma al momento non sono stati fatti passi avanti. Il club rossonero è rimasto fermo alla prima proposta fatta al capitano, il quale evidentemente non è ancora convinto della proposta. Il capitano ha fatto sapere di essere disposto a tagliarsi l'ingaggio attuale, che è di 5,5milioni di euro. Nelle prossime settimane ci saranno nuovi contatti per cercare di trovare un accordo. Intanto oggi si gioca Milan-Roma: le probabili formazioni.