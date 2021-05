Calciomercato Milan – Romagnoli piace a Barcellona e Atlético Madrid

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, può finire in Spagna in estate

Daniele Triolo

Nel corso del calciomercato estivo il Milan può cedere Alessio Romagnoli, difensore centrale e capitano rossonero. Questo perché il contratto del numero 13 scadrà il prossimo 30 giugno 2022 e, ad oggi, non sembra che vi possano essere le basi per il rinnovo.

Un po' perché Romagnoli è assistito da Mino Raiola, con cui il Diavolo non è in grandi rapporti visto l'esito dei negoziati per Gigio Donnarumma. Un po' perché l'ingaggio di Romagnoli, 3,5 milioni di euro netti l'anno, dovrebbe aumentare nel prossimo accordo. Ed il Milan, vista la stagione in ombra del suo capitano, non vorrebbe discostarsi più di tanto da quella cifra.

Ieri Raiola ha visto il Barcellona, club con cui vanta buoni uffici. Oltre a parlare del possibile approdo di Donnarumma a parametro zero in blaugrana, avrebbe offerto ai catalani proprio il cartellino di Romagnoli. Sul giocatore, però, non c'è soltanto il Barça. Nella Liga, infatti, Romagnoli piace anche all'Atlético Madrid.

Quanto potrebbe chiedere il Milan per cedere Romagnoli nel prossimo calciomercato? Pagato 25 milioni di euro alla Roma sei stagioni fa, a bilancio quel costo è stato interamente ammortizzato negli anni. Pertanto, tutto il ricavato dalla sua partenza (tra i 20 ed i 30 milioni, ipotesi), sarebbe di tutta plusvalenza per le casse del club di Via Aldo Rossi.

Non va dimenticato come, per accordi presi nel 2015, alla Roma spetti, in caso di cessione di Romagnoli, il 30% della somma eccedente i 25 milioni di euro dell'eventuale rivendita. Leggi qui l'intervista del nuovo portiere rossonero Maignan >>>