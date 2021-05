Donnarumma, ‘like’ ad Allegri-Juventus. Ma c’è il nodo Szczesny …

Un indizio social avvicina Gianluigi 'Gigio' Donnarumma alla Juventus. L'operazione di mercato, realmente, non è però così semplice

Tanti indizi social , nelle ultime ore, sembrano avvicinare Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , ex portiere del Milan , alla Juventus . Prima la foto, pubblicata nelle storie 'Instagram', con Federico Bernardeschi , dal ritiro della Nazionale, didascalizzata con un 'great feelings'.

Quindi, un 'like' piazzato, sulla pagina 'Instagram' del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio, alla notizia del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della squadra bianconera. "Se due indizi fanno una prova - si legge su 'Tuttosport' oggi in edicola -, di prova d'amore quasi si tratta".

Donnarumma non ha più futuro nel Milan: il direttore tecnico Paolo Maldini lo ha congedato ufficialmente un paio di giorni fa. Ed anche nei fatti il club di Via Aldo Rossi ha dimostrato di essere andato avanti, ingaggiando e presentando il suo sostituto, il francese Mike Maignan .

Il dubbio sul futuro di Donnarumma è legato, più che altro, alla sua destinazione. Ma la Juventus, secondo il quotidiano torinese, sembra essere la meta più gradita di tutte. "Altrimenti non si spiegherebbe tutta questa smania di mettersi in mostra ed accostarsi all'ambiente bianconero - si legge ancora su 'Tuttosport' - nonostante la Juve un portiere titolare già ce l'abbia e neanche scarso".

Stiamo parlando, ovviamente, di Wojciech Szczesny , portiere polacco sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2024 , per un ingaggio molto alto e che, pure se fosse messo sul mercato , i bianconeri farebbero fatica a vendere altrove. Anche le altre squadre interessate a Donnarumma oltre la Juventus, vale a dire Barcellona , PSG e Manchester United , hanno la porta coperta.

Ma siamo appena agli albori del mercato e tutto può succedere. "Se Donnarumma si sbilancia così tanto in ottica bianconera - si legge infine su 'Tuttosport' -, è perché sa bene quanto, in casa Juventus, si siano già mossi per imbastire un'accoglienza nei suoi confronti". Leggi qui l'intervista del nuovo portiere rossonero Maignan >>>