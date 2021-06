Calciomercato Milan – Romagnoli, niente scambio con Junior Firpo

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Barcellona sarebbe interessato a Romagnoli, ma il capitano vuole restare in rossonero

I tifosi del Milan si interrogano sul futuro di Alessio Romagnoli. Come viene riportato da Tuttosportin Spagna si parla di un interesse del Barcellona per il capitano rossonero. Potrebbe esserci a quel punto uno scambio con Junior Firpo, considerando che il laterale è seguito da diverso tempo dalla coppia composta da Paolo Maldini e da Frederic Massara.

Ma come stanno veramente le cose? Secondo il quotidiano torinese Romagnoli vuole restare al Milan. Per questo motivo vuole trattare con il club rossonero il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022. Tutto è possibile nel calciomercato, ma l'intenzione del numero 13 è quella di continuare a giocare a San Siro. Con la maglia rossonera ovviamente. Novità importanti intanto sul futuro di Brahim Diaz e di Diogo Dalot.