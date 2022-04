Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, domani l’incontro: le ultime / News

Aggiornamento di calciomercato importante. Alessio Romagnoli, capitano del Milan, incontra domani la Lazio. Le ultime news

Come noto Alessio Romagnoli, capitano del Milan, andrà in scadenza il prossimo giugno. I rossoneri sarebbero disposti a prolungare il suo contratto, ma solo al ribasso, considerando i circa 5 milioni annui percepiti attualmente. La trattativa tra le parti è in stand-by da mesi e non sembrano esserci gli estremi perché il rapporto possa continuare. È altrettanto risaputo che la Lazio, squadra per la quale è tifoso da sempre, sia sulle sue tracce in maniera concreta. In tal senso arriva un aggiornamento di calciomercato molto importante.