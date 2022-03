Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, rush finale. Nodo commissioni

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a parametro zero nel calciomercato estivo. Dovrebbe vestire la maglia della 'sua' Lazio: le ultime news

Daniele Triolo

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, lascerà i rossoneri nel corso del prossimo calciomercato estivo. Ormai non sembrano esserci più dubbi, come riferito dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, è in pressing, infatti, da settimane per portare Romagnoli nella Capitale dal prossimo 1° luglio, quando sarà svincolato dopo ben sette stagioni in rossonero.

L'offerta della Lazio, squadra per la quale Romagnoli non ha mai fatto mistero di fare il tifo, è stata rilanciata nel corso di un recente incontro tra il club romano e lo staff di Mino Raiola, agente del numero 13 del Diavolo. Si tratta di un contratto quinquennale, fino al 30 giugno 2027: lo stipendio è di 3,2 milioni di euro netti a stagione più bonus. Per siglare tale accordo, a queste cifre, mancherebbero secondo il 'CorSport' soltanto dei dettagli.

Uno dei passi mancanti, però, per chiudere l'operazione di calciomercato che porterà Romagnoli dal Milan alla Lazio in regime di svincolo riguarda le commissioni. Quando, infatti, un calciatore si muove a parametro zero ormai è prassi riconoscere una ricca commissione agli agenti che lo rappresentano. Con Raiola, poi, il discorso diventa anche prioritario. C'è comunque la volontà reciproca di raggiungere un accordo totale.

I contatti tra la Lazio e lo staff Raiola per Romagnoli continueranno nelle prossime settimane. Presto, in base alle informazioni in possesso del quotidiano sportivo della Capitale, sarà fissato un nuovo appuntamento. La Lazio, infatti, vuole evitare inserimenti, soprattutto da parte della Juventus. I bianconeri, finora, non si sono mossi. Ma c'è sempre il rischio che sbuchino da dietro l'angolo all'improvviso.

Con l'arrivo di Romagnoli, fortemente voluto dal tecnico Maurizio Sarri, dovrebbe lasciare la Capitale l'ex rossonero Francesco Acerbi. Milan, in vista un colpo da sogno per l'estate? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI