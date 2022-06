Calciomercato Milan – Romagnoli, priorità alla Lazio. Ma il Fulham …

Alessio Romagnoli lascerà il Milan a parametro zero in questo calciomercato estivo. Vuole andare alla Lazio, ma i biancocelesti sono frenati

Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, lascerà i rossoneri a parametro zero in questa sessione di . Dove andrà? Il numero 13 del Diavolo tratta, da mesi con la Lazio. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, soltanto la pazienza e la passione per i colori biancocelesti (mai negata) stanno tenendo in piedi l'operazione con il club di Claudio Lotito.

Calciomercato Milan, Romagnoli tra Lazio e Premier League

Romagnoli, finora, non si è ancora stancato di aspettare la Lazio e ha congelato, secondo i colleghi del quotidiano romano, la proposta di contratto del Fulham, che offre al centrale difensivo nativo di Anzio un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione. Quanto altro tempo, però, Romagnoli resisterà nell'attesa della Lazio?

Il tecnico capitolino, Maurizio Sarri, così come tutti i tifosi della squadra romana si augurano che Romagnoli non si stanchi a tal punto dal decidere di rinunciare. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe ancora una cospicua differenza economica tra l'offerta di contratto della Lazio (2,8-3 milioni di euro netti a stagione più bonus) e la richiesta dell'entourage del giocatore (3,7) a rallentare l'operazione.

Nel caso in cui la Lazio non alzasse l'offerta, gli inglesi del Fulham, sebbene neo-promossi in Premier League, potrebbero anche sfilarlo via alla squadra italiana. Per il 'CorSport', che aggiunge come motivazione una versione trapelata da Formello, la Lazio firmerebbe Romagnoli soltanto dopo aver venduto Francesco Acerbi, tra l'altro obiettivo del Milan per il calciomercato estivo.

Non si tratta di una prima opzione, ad ogni modo, per il Diavolo, che preferirebbe mettere un profilo più giovane dietro Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Simon Kjær. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>