Calciomercato Milan – Romagnoli-Lazio, accordo trovato: i dettagli

Alessio Romagnoli lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Si trasferirà alla Lazio a parametro zero. Le cifre dell'accordo

Alessio Romagnoli lascerà il Milan dopo sette stagioni nel prossimo calciomercato estivo per trasferirsi, a parametro zero, alla Lazio, la sua squadra del cuore. Questo è lo scenario che, secondo 'calciomercato.com', si prefigura dopo il vertice andato in scena oggi a Formello tra la dirigenza del club biancoceleste e l'entourage del capitano rossonero.