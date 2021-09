Calciomercato Milan – Romagnoli, la verità su rinnovo e ingaggio attuale

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, dovrebbe andare via nel calciomercato estivo 2022. Il contratto non dovrebbe essere rinnovato

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, dovrebbe andare via a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Come riferito, infatti, da 'calciomercato.com', al momento non si registrano trattative in corso tra Paolo Maldini, Frederic Massara (dirigenti rossoneri) e Mino Raiola (agente del calciatore) per il prolungamento dell'accordo. Che, come noto, è in scadenza il 30 giugno 2022.