Pellegatti: “Milan, Romagnoli via a zero? Sulla Lazio …” (Video)

Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan il 30 giugno 2022, potrebbe andare via a parametro zero. Carlo Pellegatti spiega la sua situazione

Daniele Triolo

Carlo Pellegatti, giornalista sportivo e tifoso del Milan, ha parlato del futuro in rossonero di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, classe 1995, ha infatti perso il posto da titolare in squadra (affianco a Simon Kjaer gioca sempre Fikayo Tomori) e potrebbe lasciare i rossoneri a fine stagione. Il suo contratto, infatti, scadrà il 30 giugno 2022.

"C'è una novità per quanto riguarda Romagnoli. Un'indiscrezione di 'Repubblica' rivela che il giocatore potrebbe trovare un accordo a parametro zero per tornare a Roma, ma nella Lazio del Presidente Claudio Lotito. Squadra della quale lui è tifoso", ha detto Pellegatti sul numero 13 rossonero.

"Voglio però capire: o il giocatore ridimensiona le sue richieste, o la Lazio dovrebbe pagarlo una cifra intorno ai 5,5-6 milioni di euro. Non so se sono parametri che la Lazio può supportare facilmente. Questo è quanto vorrebbe il giocatore per l'ultimo, grande contratto della sua carriera professionale", ha concluso Pellegatti. Milan, ha parlato Nesta: tutte le sue convinzioni sui rossoneri di Pioli >>>