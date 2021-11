Calciomercato Milan – Romagnoli, la Juventus è alla finestra

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli, secondo SportMediaset, sarebbe nel mirino della Juventus

Uno delle questione da affrontare per il Milan è il rinnovo di Alessio Romagnoli. Il capitano, che è in scadenza a giugno, ha un ingaggio attuale di 6 milioni di euro. Il club rossonero, secondo SportMediaset, ha proposto a Raiola un rinnovo da 3 milioni, mentre la richiesta si aggira intorno ai 3.5-4. La Juventus è alla finestra in attesa di eventuali sviluppi: l'obiettivo del club rossonero sarebbe quello di prendere il giocatore a parametro zero. Staremo a vedere. Intanto il Milan ha individuato il bomber del futuro e punta su di lui >>>