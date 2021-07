Calciomercato Milan – Romagnoli, la Juventus ci pensa: le ultime

Le ultime sul calciomercato del Milan: Alessio Romagnoli potrebbe diventare ben presto un obiettivo della Juventus

La Juventus pensa a Alessio Romagnoli. A dirlo è Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con il Milan nel 2022 e al momento non sembra esserci alcuna trattativa per il rinnovo. Il club bianconero, invece, starebbero pensando a Romagnoli qualora venissero ceduti Demiral e Rugani. Ecco cosa ha detto Raimondi: "Le probabili partenze di Demiral e Rugani spingono la Juventus a cercare un colpo in difesa. In questo senso qualcosa si sta muovendo su Romagnoli che potrebbe lasciare il Milan e trasferirsi in bianconero". Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.