Calciomercato Milan – Romagnoli, futuro sempre più in bilico

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, difensore e capitano rossonero, può andare via nella sessione estiva. Il punto

Questo pomeriggio, alle ore 18:30 , si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Sassuolo , gara della 32^ giornata di Serie A . Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola , si profila un'altra panchina per Alessio Romagnoli , difensore e capitano rossonero.

Nel cuore della retroguardia del Diavolo, infatti, dovrebbe esserci ancora spazio per Simon Kjær e Fikayo Tomori, sempre più affiatati. Proprio il riscatto di Tomori, per il Milan, è diventato una delle priorità per il club rossonero nel prossimo calciomercato estivo. La discussione, invece, sul rinnovo del contratto di Romagnoli è scivolata in secondo piano.