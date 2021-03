Calciomercato Milan – Romagnoli-Barcellona: possibile. Idea Juve | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli potrebbe finire al Barcellona in caso di mancato rinnovo con il Diavolo

Daniele Triolo

Piuttosto spinosa la questione di calciomercato che riguarda Alessio Romagnoli, difensore e capitano del Milan, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. In caso di mancato rinnovo con il Diavolo, infatti, il calciatore può finire sulla lista dei partenti e salutare i rossoneri in estate.

Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ma chi potrebbe voler acquistare il capitano del Milan ed a quali cifre? Il quotidiano sportivo nazionale ha ipotizzato che, con una spesa completamente ammortizzata ed un contratto che finirà tra quattordici mesi, Romagnoli possa andare via dal Milan nel prossimo calciomercato per 20 milioni di euro.

Una, in particolare, la società dove potrebbe andare: il Barcellona. Non ci sono stati ancora contatti tra le parti, ha sottolineato la 'rosea', ma entrambe le parti sanno che in Catalogna potrebbe esserci un futuro per il centrale nativo di Anzio (RM). Il Barça, infatti, sta cercando un difensore di piede mancino visti i frequenti infortuni di Samuel Umtiti e lo scarso rendimento di Clément Lenglet.

In Serie A, al contrario, Romagnoli può diventare un'idea per la Juventus. Il Milan non lo darebbe all'Inter perché sconveniente. Alla Roma il ragazzo non tornerebbe, visto che non si erano lasciati benissimo ed alla Lazio, squadra per cui ha sempre fatto il tifo, non sono soliti dare stipendi troppo alti.

In passato, come si ricorderà, Romagnoli era stato seguito anche dal Chelsea. I 'Blues', nel 2016, avanzarono una proposta di 40 milioni di euro al Milan. Che, gentilmente, rifiutò le avances per il suo difensore, rendendo noto di averlo fatto, addirittura, in un comunicato ufficiale. Potrebbe riaccendersi la pista londinese, ora, per il numero 13?

Difficile, questo perché Mino Raiola, agente del capitano del Milan, non vanta rapporti ottimali (eufemismo) con la dirigenza del club inglese presieduto da Roman Abrahimović. Milan, la volontà di Donnarumma e la reale richiesta di Raiola >>>