Calciomercato Milan – La Roma tenta la chiusura per Scamacca

Come riportato dal noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l'obiettivo del Milan, Scamacca, potrebbe essere diretto verso la Roma

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, potrebbe essere alla ricerca anche di un centravanti da accoppiare con Olivier Giroud. La rosa dei rossoneri, infatti, ha dimostrato come ci si possa affidare solo al francese al momento. La pista più calda sarebbe quella di Marcus Thuram, con il PSG come possibile rivale. Occhio anche a Scamacca. Ecco le ultime sull'attaccante italiano.