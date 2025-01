Saelemaekers-Roma e il futuro della fascia destra: presente un incontro col Milan

Saelemaekers e l'incertezza tra Milan e Roma — Il nome di Alexis Saelemaekers è da tempo accostato alla Roma. Il giocatore belga ha faticato a trovare spazio al Milan e, con l’arrivo di nuovi rinforzi per la fascia, la sua permanenza in rossonero appare sempre più incerta. Da gennaio, le parti si sono già incontrate, e il Milan, che sta valutando diverse offerte per il proprio esterno, non ha ancora deciso quale sarà la sua posizione sul mercato.

La Roma, quindi, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per Saelemaekers, ma solo se il Milan dovesse decidere di cederlo. L’incontro tra il club rossonero e i giallorossi non ha ancora prodotto una proposta concreta, ma l’interesse reciproco potrebbe rivelarsi un punto di partenza per una trattativa che si svilupperebbe nei prossimi giorni.

Il casting per la fascia destra continua — Il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, e il nuovo responsabile dell'area tecnica, Francesco Ghisolfi, sono al lavoro per trovare il giusto rinforzo per la fascia destra, un ruolo che resta scoperto dopo l’addio di Karsdorp e l’infortunio di Spinazzola. Il casting per questo ruolo include anche altri nomi oltre a Buchanan e Saelemaekers: tra questi, spicca Alberto Costa, difensore del Benfica che piace molto alla dirigenza giallorossa, sebbene la concorrenza di Juventus e Sporting Lisbona sia forte.

Nel frattempo, anche Kayode, giovane esterno nigeriano seguito da tempo dalla Roma, rischia di sfumare: il giocatore è infatti vicino al trasferimento al Leicester. Restano, comunque, vive le trattative per il centrocampo, dove l’obiettivo principale rimane Davide Frattesi, mentre per il ruolo di vice Svilar la Roma ha messo nel mirino il portiere Gollini, attualmente in prestito al Napoli.

Il mercato della Roma è in fermento, con numerosi obiettivi da raggiungere nelle prossime settimane. L’attenzione è particolarmente concentrata sulla fascia destra, dove Saelemaekers e Buchanan potrebbero essere i nomi destinati a cambiare le sorti della squadra capitolina. Con il pressing di Ghisolfi e la concorrenza di altre big, come Juventus e Inter, il mese di gennaio potrebbe riservare nuove sorprese per il calciomercato della Roma e per il futuro dell’ex rossonero Saelemaekers. LEGGI ANCHE: Milan, Walker: vale davvero la pena? Numeri, stipendio e non solo>>>