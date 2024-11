Loro due potrebbero essere sacrificati ed il Milan potrebbe approfittarne. Mancini potrebbe dare un mano in difesa con la sua esperienza, mentre Pellegrini potrebbe fare lo stesso percorso compiuto da Florenzi nel 2021: arrivare a Milanello dopo esser stato capitano della Roma. Entrambi non sono in scadenza di contratto (Pellegrini andrà in scadenza nel 2026 e Mancini nel 2027), quindi si dovrebbe cercare una soluzione economica che possa soddisfare entrambe le parti.