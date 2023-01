Calciomercato Milan – Muro Roma: respinta la prima offerta per Zaniolo

Calciomercato Milan, continua la trattativa per Zaniolo

Sarebbe stata respinta dalla Roma, si legge, la prima offerta del Milan per Nicolò Zaniolo, obiettivo dei rossoneri in questa sessione di mercato. Il club di Maldini avrebbe proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e vincolato alla qualificazione in Champions League del Milan e anche a un certo numero di presenze e di gol dell'attaccante. Offerta che sarebbe considerata troppo bassa dalla Roma, che partirebbe da 35 milioni. Ma è solo il primo approccio, la trattativa resterebbe calda. Calciomercato Milan - Di Marzio: “Ancora nessuna offerta per Zaniolo” >>>