Calciomercato Milan – Dalla Roma potrebbe arrivare il prossimo difensore

Il Milan , per aggiustare i problemi difensivi, potrebbe ricorrere al calciomercato : si vocifera che i rossoneri sarebbero interessati ad un difensore che, in questo momento, non sta trovando spazio alla Roma . Si tratta del tedesco Mats Hummels .

Il difensore centrale giallorosso, preso a parametro zero dopo la chiusura del calciomercato, ha giocato solo 23 minuti con la maglia della Roma durante i quali si è reso protagonista in negativo a causa di un autogol nel match contro la Fiorentina (5-1 per i viola al Franchi). Hummels starebbe pensando di rescindere il contratto coi giallorossi ed il Milan, al quale era accostato già in estate, potrebbe approfittarne.