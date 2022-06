Mercato Milan – La Roma spara altissimo per Zaniolo: la situazione

Nicolò Zaniolo piace e non poco al Milan, che vorrebbe portarlo in rossonero in questa sessione di calciomercato, ma la Roma chiede troppo

Carmelo Barillà

Nicolò Zaniolo piace e non poco al Milan, che vorrebbe portarlo in rossonero in questa sessione di calciomercato, ma la Roma chiede troppo. I giallorossi, infatti, stando a quanto riporta l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', vogliono incassare 70 milioni di euro dalla cessione del talento classe 1999.

Una cifra altissima, che il Milan non intende mettere sul piatto. Per questo i rossoneri cercano vie alternative per provare a strappare il calciatore alla Roma. L’identikit di Zaniolo sembra perfetto per il Diavolo, che cerca proprio un mancino capace di agire sia da esterno destro che da trequartista centrale.

I rossoneri però, come detto, non hanno alcuna intenzione di andare incontro alle richieste capitoline. Il Milan è disposto a offrire al massimo 25 milioni cash inserendo qualche contropartita tecnica in favore dei giallorrossi per arrivare a Zaniolo. Già rifiutato Alexis Saelemaekers nelle scorse settimane, la carta che potrebbe convincere la Roma potrebbe essere Ante Rebic. E chissà che il Milan non si giochi l'idea del prestito oneroso con obbligo di riscatto, soluzione già adottata in passato dalla dirigenza del club di via Aldo Rossi.