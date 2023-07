Calciomercato Milan – Difensore, idea Rogério per il Diavolo: il punto

Può essere tesserato come giocatore cresciuto in Italia

Benché, infatti, sia brasiliano, è utilizzabile in Champions League come giocatore cresciuto in Italia, essendo arrivato nel vivaio del Sassuolo dall'Internacional de Porto Alegre nel lontano 2016. Il Sassuolo ha rifiutato di cederlo per motivi 'etici' ai russi dello Spartak Mosca per 8 milioni di euro.