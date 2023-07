Calciomercato Milan – Vice Theo, corsa a due tra Rogério e Calafiori

Rogério e Riccardo Calafiori obiettivi del Milan per il calciomercato estivo: uno dei due dovrebbe arrivare una volta andato Fodé Ballo-Touré

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato in entrata del Milan, ha evidenziato come sicuramente arriverà un nuovo terzino sinistro alla corte del tecnico Stefano Pioli.