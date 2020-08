Calciomercato Milan – Rodríguez, oggi visite mediche con il Torino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come, nella giornata odierna, Ricardo Rodríguez sosterrà le visite mediche con il Torino.

Al termine dei test medici, poi, Rodríguez firmerà con il club presieduto da Urbano Cairo. Per lui, contratto quadriennale, scadenza 30 giugno 2024, con un ingaggio di 1,5 milioni di euro netti a stagione.

Al Milan, per la cessione di Rodríguez ai granata, andranno 3 milioni di euro più bonus. Il laterale mancino svizzero, classe 1992, lascia dunque i rossoneri a titolo definitivo per una nuova esperienza in Italia.

Acquistato per poco meno di 15 milioni di euro dal Wolfsburg nell’estate 2017, Rodríguez ha totalizzato 93 presenze in rossonero tra Serie A (74), Europa League (12), Coppa Italia (6), più una finale di Supercoppa Italiana.

4 gol rossoneri per Rodríguez, tutti nella stagione 2017-2018: uno in campionato, su rigore, contro la Spal a 'San Siro' e ben 3 in Europa, segnati contro CSU Craiova, Austria Vienna e Ludogorets.