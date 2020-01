Calciomercato Milan – Rodriguez, dal Fenerbahce ancora nessuna offerta: ecco perché

CALCIOMERCATO MILAN – Ricardo Rodriguez è uno dei profili in uscita per il Milan. Lo svizzero vuole giocare di più visto l’imminente Europeo che si disputerà a giugno. Nei giorni scorsi è stato trovato un principio d’accordo con il Fenerbahce che aspettava soltanto il via libera della Federazione turca per il Fair Play Finanziario. Il via libera è arrivato, ma ancora non c’è traccia dell’offerta dei turchi. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato.com’ il Fenerbahce vorrebbe cambiare i termini del precedente accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni. L’intenzione sarebbe quella di prendere il giocatore in prestito secco fino a giugno, soluzione che il Milan non gradisce affatto. Intanto non c’è l’intesa con Donnarumma per il rinnovo, continua a leggere >>>

