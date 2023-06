Calciomercato Milan – Terzino dalla Premier? Ecco la novità

Un calciomercato che sta già entrato nel vivo con nomi e rumor che si rincorrono ogni giorno. I rossoneri potrebbero iniziare con una cessione importante. Mancano solo gli annunci ufficiali per il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle. Con un budget che sarà potenziato dalla cessione del centrocampista, i rossoneri dovranno rinforzare la squadra. Non solo attacco e mediana, il Milan potrebbe essere alla ricerca anche di nomi per la difesa come possibili titolari o riserve. Ecco l'ultima novità.