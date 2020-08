Calciomercato Milan – Robinson adesso può arrivare a metà prezzo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha riportato una voce di calciomercato, proveniente dall’Inghilterra, secondo la quale Antonee Robinson, classe 1997, terzino sinistro statunitense del Wigan Athletic, possa lasciare il suo club per appena 3 milioni di euro.

Robinson, come si ricorderà, nello scorso mese di gennaio era stato preso dal Milan per 7 milioni di euro; l’affare, però, con i ‘Latics‘ sfumò perché, nel momento delle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto tra Robinson ed il club di Via Aldo Rossi, furono riscontrati dei problemi cardiaci nel giocatore.

Superati questi, il giocatore è tornato in campo con il Wigan Athletic alla ripresa della Championship, la seconda serie inglese, post-lockdown, ma la retrocessione dei ‘Latics‘, giunti penultimi in classifica, in League One, adesso potrebbe favorire l’approdo del laterale mancino nord-americano al Milan, come vice di Theo Hernández, praticamente a metà prezzo. SI MORMORA DI UNA CLAMOROSA CESSIONE DI RAFAEL LEÃO: ECCO PERCHÉ >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓