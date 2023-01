Calciomercato Milan – Roback cavallo di ritorno: torna dal Nordsjaelland

"Abbiamo una squadra con una forte concorrenza per i posti, ed è stato piacevole vedere così tanti giocatori andare ad un livello molto alto in autunno, sia in allenamento che in partita. Ha prodotto una serie di grandi prestazioni e risultati per la squadra, ma ha anche reso difficile per Emil ottenere spazio. Pertanto, dopo un buon dialogo con il Milan, abbiamo concordato che è la soluzione migliore per tutte le parti per dare a Emil questa apertura per nuove opportunità e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro". Calciomercato – Bis di pretendenti per Zaniolo, il Milan rischia la beffa >>>