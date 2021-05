Calciomercato Milan – Roback rinnova con il Diavolo. L’annuncio

Emil Roback rinnova il suo contratto con il Milan: l'annuncio arriva direttamente dall'agenzia di procure di Luca Ariatti

Arriva un rinnovo in Casa Milan. No, non stiamo parlando di Gianluigi Donnarumma o di Hakan Calhanglu, ma di Emil Roback. L'attaccante, pupillo di Zlatan Ibrahimovic, ha rinnovo il suo contratto con il club rossonero. Ad annunciarlo è l'agenzia di procure di Luca Ariatti attraverso un post su Instagram: "Rinnovo di contratto per l’attaccante del Milan, Emil Roback. Per un futuro sempre piu legato ai colori rossoneri .❤️ Let’s go Emil". Ecco il post.