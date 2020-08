Calciomercato Milan – Roback firma un triennale: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma su Emil Roback, ragazzo di 17 anni prelevato dall’Hammarby (squadra di cui Ibrahimovic ha il 25 per cento), con il Milan che lo ha acquistato per 2 milioni di euro.

Nella giornata di ieri Roback ha svolto le visite mediche e ha firmato a Casa Milan un contratto triennale. Perchè non un quinquennale? Il motivo è semplice: l’attaccante svedese, essendo minorenne, può firmare per un massimo di tre anni. Roback, almeno inizialmente, si aggregherà alla Primavera di Federico Giunti.

