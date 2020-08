Calciomercato Milan – Bakayoko, poca distanza tra i rossoneri e il Chelsea

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sul mercato del Milan. E’ innegabile che a Stefano Pioli serva un centrocampista centrale, considerando che Franck Kessie e Ismael Bennacer non possono giocare tutte le partite (ci saranno anche gli impegni europei).

Ecco perchè uno degli obiettivi principali è Bakayoko. Un anno fa il diritto di riscatto a favore del Milan era fissato a 35 milioni di euro, prezzo che era ritenuto eccessivo per i rossoneri, non tanto per una questione tecnica, ma soprattutto per una questione caratteriale. Bakayoko è pronto a tornare in Italia e soprattutto è pronto a ridursi lo stipendio attuale di poco superiore ai 3 milioni. Presumibilmente ci saranno novità dopo Ferragosto: la richiesta del Chelsea è 20 milioni, il Milan ne offre 15.

