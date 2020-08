Kalulu: “Lasciare Lione scelta difficilissima, ma ora inizia una nuova sfida”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Attraverso il proprio profilo Instagram, Pierre Kalulu, neo acquisto del Milan, ha parlato del suo prossimo futuro: “Il Lione rimane la città in cui sono cresciuto, il club in cui ho giocato da uomo e da giocatore. Per questo questa decisione è stata lunga e difficilissima da prendere ma è arrivata comunque dopo aver riflettuto bene. Ringrazio i miei vari allenatori, educatori e compagni di squadra perché se sono qui è dovuto al mio lavoro ma anche grazie a loro. E questo è l’inizio di una nuova vita, una nuova sfida”.