Calciomercato Milan – Attesa per Thuram: torna in gioco l’Inter?

Il calciomercato del Milan potrebbe entrare nel vivo. Le voci e i rumor di una possibile cessione di Tonali imperversano, ma i rossoneri dovranno lavorare anche in entrata. Il nome per l'attacco resta il solito, ovvero quello di Marcus Thuram punta francese libera a parametro zero. La strada potrebbe farsi più complesso. Ecco le ultime dalla Francia.

Calciomercato Milan, anche l'Inter su Thuram?

Come riportato da RMC Sport l'Inter avrebbe ripresi e riallacciato i contatti con l'entourage di Marcus Thuram, con l'obiettivo di vincere la possibile sfida di calciomercato con Milan, PSG e Lispia. Il club francese non avrebbe mollato la presa sulla punta nonostante il mancato arrivo in panchina di Nagelsmann, che lo voleva assolutamente e lo aveva già contattato nelle scorse settimane. I nerazzurri lo valuterebbero per sostituire il possibile partente Dzeko. Per il Milan resterebbe il primo obiettivo per l'attacco di questo calciomercato, ma la concorrenza si farebbe sempre più dura.