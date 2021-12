Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma, può lasciare il Benfica

Milan tra i club che nel prossimo calciomercato potrebbero prendere Everton, che sta giocando poco. Ecco tutte le ultime.

Stefano Bressi

Manca ormai pochissimo all'inizio ufficiale del calciomercato di gennaio e il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Come noto, la priorità sarà in difesa. Con le giuste uscite, però, i rossoneri potrebbero anche prendere qualcuno sulla trequarti. A tal proposito, arrivano nuove indiscrezioni che coinvolgono proprio il club rossonero.

Come sempre, il Milan è attentissimo alle occasioni che presenta il mercato. Profili che piacciono e che possono partire a condizioni vantaggiose possono sempre rappresentare un'eccezione, soprattutto se in ruoli che avrebbero bisogno di una spinta in più per essere del tutto competitivi. In tal senso, un'occasione da cogliere potrebbe arrivare dal Benfica, dove gioca un vecchio pallino della dirigenza rossonera.

Secondo quanto riferiscono in Portogallo, infatti, il Milan torna a essere una pretendente per Everton, esterno offensivo brasiliano, classe 1996. Si è lamentato nei giorni scorsi per lo scarso utilizzo e potrebbe partire già a gennaio. Così molti club si sono nuovamente interessati, tra cui proprio quello rossonero, che lo seguiva da moltissimo tempo.

Sulle sue tracce, però, ci sono anche tanti altri club europei. Tra questi, soprattutto il Borussia Dortmund, anch'esso sempre attento ai talenti e alle occasioni. Piace poi all'Everton, che pure lo seguono da tempo, forse per omonimia. Il costo è di circa 18 milioni, che permetterebbero al club portoghese di fare anche un po' di plusvalenza. Si può trovare una soluzione economica e il Milan valuta.