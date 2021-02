Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Rashica: costi e dettagli

Secondo quanto riportato da Calciomercatoweb.it, il Milan in estate potrebbe tornare su Milot Rahica, esterno d’attacco del Werder Brema. Il calciatore del club tedesco era già stato accostato al club rossonero nella sessione estiva del 2020, ma non c’è mai stato un reale e concreto interesse da parte del Milan. Il classe 1996 kosovaro sta faticando in questa stagione: appena 9 presenze in campionato, zero gol e 2 assist. La sua squadra è in piena zona retrocessione e in estate potrebbe decidere di cambiare aria. In scadenza di contratto nel 2022, la sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un’importante occasione per Maldini e Massara, considerando anche le situazioni di Brahim Diaz e Castillejo, il cui futuro in rossonero non è certo.

