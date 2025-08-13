Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kiwior?

Pianeta Milan
Calciomercato. Un altro acquisto in difesa per Massimiliano Allegri? Secondo TMW ci sono stati contatti per Kiwior tra Milan e Arsenal
Un altro difensore in arrivo dal calciomercato per Massimiliano Allegri? Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti con l'Arsenal per Jakub Kiwior. Il difensore polacco è una ex conoscenza della Serie A, avendo militato allo Spezia prima di passare ai 'Gunners'. L'operazione, però, sembra difficile. Di seguito, alcuni dettagli.

Kiwior al Milan? L'indiscrezione

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un altro difensore sul calciomercato. I test amichevoli di questo precampionato hanno mostrato che Allegri possa cambiare spesso il sistema difensivo. Il tecnico potrebbe passare da una difesa a 4 a una a 3. Ciò dipenderà dalle situazioni della partita e della stagione.

In questo contesto, si inserirebbe alla perfezione Kiwior. Il difensore mancino dell'Arsenal, infatti, è molto duttile e può essere impiegato sia da centrale sinistro sia da terzino sinistro. Inoltre, potrebbe fare bene anche il braccetto della difesa a tre. Insomma, sarebbe un po' un omologo di De Winter ma sull'altro lato del campo.

Tuttavia, la pista che porta a lui sembra difficile. Nonostante sia una riserva di Arteta a Londra, i 'Gunners' hanno rifiutato un'offerta da 27 milioni dal Porto e non vorrebbero lasciarlo partire in prestito. Per lui si valutano solamente opzioni a titolo definitivo. Le cifre sembrano alte per la politica economica del Milan. Si attendono sviluppi.

