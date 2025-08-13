Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Kiwior?

In questo contesto, si inserirebbe alla perfezione Kiwior. Il difensore mancino dell'Arsenal, infatti, è molto duttile e può essere impiegato sia da centrale sinistro sia da terzino sinistro. Inoltre, potrebbe fare bene anche il braccetto della difesa a tre. Insomma, sarebbe un po' un omologo di De Winter ma sull'altro lato del campo.